Bayraklı’da işçilerden yönetime ültimatom: Çöpler toplanmazsa sorumlusu belediye başkanıdır

Bayraklı Belediyesi işçileri ücretlerindeki artış için belediye önünde eylem yaptı, Belediye Başkanı İrfan Önal'a seslendi. 26 Kasım'da greve çıkacak işçiler, "Birleşen işçiler asla yenilmez", "SODEMSEN şaşırma sabrımızı taşırma", "direne direne kazanacağız" şeklinde slogan attı.

SORUMLUSU BELEDİYE BAŞKANI

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "İşçi kardeşlerimizin yemeği, yolu toplam aldığı para 27 bin TL. Hiç kimse bize, asgari ücretin iki katını veriyoruz, işçi beğenmiyor demesin. Eğer sendikalıysanız asgari ücretin üzerinde aldığımız para anamızın ak sütü gibi bize helal. 26 Kasım'da bu ilçenin çöpleri toplanmazsa, parklar sulanmazsa, ilaçlama yapılmazsa bunun sorumlusu Sodem Sen ve belediye başkanıdır. Sendikanın işçinin günahı yok" dedi.

BELEDİYE NE KADAR TEKLİFTE BULUNDU?

SODEMSEN işçilere son olarak 37 bin TL teklif etti. Buca ve Karşıyaka'da bu rakam 42 bin 500 TL oldu.