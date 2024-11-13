Haberler Gündem Haberleri Bayraklı’da işçilerden yönetime ültimatom: Çöpler toplanmazsa sorumlusu belediye başkanıdır
Giriş Tarihi: 13.11.2024 18:19

Bayraklı’da işçilerden yönetime ültimatom: Çöpler toplanmazsa sorumlusu belediye başkanıdır

İzmir Buca’dan sonra Bayraklı ilçesinde de grev çanları çalmaya başladı. Bayraklı Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel İş sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi tıkandı. İşveren adına görüşmeleri sürdüren Sodem Sen, 26 Kasım’da greve çıkacak olan işçilere 37 bin TL teklif etti. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, “İlçede çöpler toplanmazsa, parklar sulanmazsa sorumlusu işçiler değil, belediye başkanıdır” dedi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Bayraklı’da işçilerden yönetime ültimatom: Çöpler toplanmazsa sorumlusu belediye başkanıdır

Bayraklı Belediyesi işçileri ücretlerindeki artış için belediye önünde eylem yaptı, Belediye Başkanı İrfan Önal'a seslendi. 26 Kasım'da greve çıkacak işçiler, "Birleşen işçiler asla yenilmez", "SODEMSEN şaşırma sabrımızı taşırma", "direne direne kazanacağız" şeklinde slogan attı.

SORUMLUSU BELEDİYE BAŞKANI

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "İşçi kardeşlerimizin yemeği, yolu toplam aldığı para 27 bin TL. Hiç kimse bize, asgari ücretin iki katını veriyoruz, işçi beğenmiyor demesin. Eğer sendikalıysanız asgari ücretin üzerinde aldığımız para anamızın ak sütü gibi bize helal. 26 Kasım'da bu ilçenin çöpleri toplanmazsa, parklar sulanmazsa, ilaçlama yapılmazsa bunun sorumlusu Sodem Sen ve belediye başkanıdır. Sendikanın işçinin günahı yok" dedi.

BELEDİYE NE KADAR TEKLİFTE BULUNDU?

SODEMSEN işçilere son olarak 37 bin TL teklif etti. Buca ve Karşıyaka'da bu rakam 42 bin 500 TL oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayraklı’da işçilerden yönetime ültimatom: Çöpler toplanmazsa sorumlusu belediye başkanıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA