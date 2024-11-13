Beykoz Belediyesi’nden 3 konsere 20 milyon

Beykoz'da CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.2024 Eylül-Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alım ihalesini 19 milyon 718 bin 983 TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi aldı.Beykoz Belediyesi tarafından yüklenici firmadan A grubundan 2, B grubundan 1 sanatçı talep edildi. İhale kapsamında Yonca Lodi ve Gökhan Tepe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, Serkan Çevik ise Mısır Festivali'nde sahne aldı.Belediye daha önce kaynak temini için 3.5 milyar değerindeki 51 dönüm araziyi 205 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı. Söz konusu arazinin satış ihalesinin ise 27 Kasım'da yapılacağı duyurulmuştu.