Borç 131 milyon TL’ye çıktı

"Biz geldiğimizden beri konser düzenlemedik" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 31 Mart'tan bu yana 57 milyon 517 bin liralık konser ihalesi yaptığı ortaya çıktı.Tugay'ın, Elektronik Kamu Aydınlatma Platformu'nda (EKAP) yayınlanan belgelere göre göreve geldiği günden itibaren 57 milyon 517 bin 580 liralık konser ihalesi yaptığı ortaya çıktı.Ayrıca İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in giderayak yaptığı 2024 yılının tamamını kapsayan konser ihalelerinin de iptal edilmediği, onlar da dahil edildiğinde rakamın 131 milyon 20 bin 380 lirayı bulduğu öğrenildi.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da, Tugay'ın göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen konserlerin EKAP'tan alınan ihale sonuç belgelerini tek tek sosyal medya hesabından paylaştı.Atmaca, "Her fırsatta Tunç Soyer döneminde yapılan işleri iptal eden Sn Tugay, bu ihaleleri kendisi yapmasa da iptal etmeyerek bu konserleri sahiplenmiş olmuyor mu?" dedi.