Buca’da 25 yıl sonra işçiler greve gitti

CHP'li Buca Belediyesi'ne bağlı İmar A.Ş şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında yaklaşık 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.Geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanı asan sendika bu kez üzerinde 'Bu işyerinde grev var' pankartı astı. Dün sabah saatlerinde belediye önüne gelen çalışanlar, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganlarını attı.Sodem Sen'in en düşük işçi maaşı için 42 bin TL önermesi masanın dağılmasına neden olmuştu.Uzlaşma sağlanmaz grev devam ederse toplanmayan çöpler nedeniyle ilçede çöp dağları oluşacak.Buca'da en son ANAP'lı eski belediye başkanı Cemil Şeboy zamanında 25 yıl önce grev yapıldığı öğrenildi.