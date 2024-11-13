Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadesine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2024
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!… pic.twitter.com/6Y7w1tWRb0