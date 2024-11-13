İzmir’deki israf müdürü de götürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın 2023 yılı iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay şirketin sadece 2023 yılı net zararının 151 milyon lira olduğunu, geçmiş dönemlerden de 95 milyon lira birikmiş borcu bulunduğuna dikkat çekmişti. Hesaplarda yapılan incelemelerde İzmirlinin parasının nasıl çarçur edildiği de gözler önüne serilmişti. Denetçi hazırladığı raporda İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu adına tanımlı kredi kartlarının şirket personeli olmayan üçüncü kişiler tarafından amacı dışında kullanıldığını tespit etmişti. Yapılan denetimlerde Ocak 2023'te şirket personeli olmayan bir kişinin otelde içki içip yediği yemeğin bedelini de yine Karaosmanoğlu adına tanımlı kredi kartından ödediği belirlenmişti.Sayıştay raporu sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ın denetim raporunda adı geçen Danışmanı Onur Kadir Eryüce'yi görevden almıştı.Eryüce'nin görevden alınmasının yankıları sürerken bir istifa haberi de İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu'ndan geldi. Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasını istediği konuşulan Canan Karaosmanoğlu, dün görevinden istifa etti.Sayıştay denetçilerinin raporlarına göre İZFAŞ'ın önce içi boşaltıldı ardından borca sokuldu. Borçlar 2023'te önceki yıla göre yüzde 116 arttı. Borçların sadece yüzde 3'ü tahsil edilebildi. Geçen yıl net zarar 151 milyon 110 bin lira oldu. Geçmişe dönük borç ise 95 milyon 811 bin lira oldu. Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin özel giderleri bile şirketten karşılandı.Diğer taraftan istifa eden İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş (İZFAŞ) Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu'nun yerine gelecek isim belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından yapılan atama ile İZFAŞ Genel Genel Müdürlüğü'ne, şirkette daha önce "Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü" görevinde bulunan Tuğçe Cumalıoğlu getirildi.