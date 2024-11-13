Liderlerle diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.Erdoğan, ilk olarak İngiltere Başbakanı Starmer'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yapılan görüşmede ise iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti. Erdoğan görüşmede Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.Erdoğan'ın Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesinde, iki ülkenin ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşen Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti.Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile yapılan görüşmede de Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.