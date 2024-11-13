İstanbul Maltepe'de çöp isyanı sürüyor. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde görevli işçiler, sendika ile belediye arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde talep ettikleri günlük 1950 TL'lik brüt ücrette anlaşamayınca geçen pazar akşamı belediye binasına grev kararını astı. İşçilerin bu kararı sonrasında ilçede çöp yığınları oluştu. Alınmayan çöpler nedeniyle pazartesi günü ilçenin pekçok bölgesinde çöp dağları görüldü. Dün ilçeye giden SABAH çöplerin hâlâ alınmadığını gözlemledi. Belediyenin önündeki Bağdat Caddesi başta olmak üzere ilçede cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinin dolduğu, dolan konteynerler nedeniyle çöplerin cadde ve sokağa taştığı görüldü. SABAH, çöp yığınlarını görüntülediği noktalarda gündüz de fotoğraflar çekti. Aynı noktalarda çöplerin hâlen alınmadığı, üstelik çöplerin arttığı ortaya çıktı.Altayçeşme Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan semt pazarının ardından toplanmayan çöpler nedeniyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin çevresi çöplerle doldu. Bazı esnaf da işyerlerinin önünü kendileri temizlemek zorunda kaldı. Bir esnaf, "Belediyenin yapması gereken işi biz yapıyoruz" diyerek belediyeye tepki gösterdi.Hatırlanacağı üzere daha önce de Kartal Belediyesi'nde işçiler haklarını aramak için grev kararı almıştı. İlçede günlerce toplanmayan çöpler yığılmış adeta çöp dağları oluşmuştu. Belediye yönetimi ise çareyi, işçilere rağmen CHP Genel Merkezini devreye sokarak Genel İş Sendikası Genel Merkezi ile sözleşme imzalamış ve grevin sonlandırılmasını sağlamıştı.