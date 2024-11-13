MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK için son yaklaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Terörün sona ermesinin milli ülkü olduğunu söyleyen, yaptıkları ve söyledikleri her şeyin arkasında olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma hâli" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaştı. Hiçbir terörist için emniyetli alan kalmadı. Silah varsa siyaset yok. Bizim ülkücülüğümüzü sorgulamaya, vatanseverliğimizi tartıya çıkarmaya cüret ve teşebbüs eden yeni yetme siyaset döneklerine, kalbimizdeki dava ve vatan aşkının bir günlük sadakasını versek alayına ömürleri boyunca yetecek. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak, mahcubiyet duyulacak açığımız yok.Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, gelecek nesillerin, geleceğin süper güç Türkiye'sinin hesabındayız. Günü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın, kurgulamanın istikametinde sağlam adımlarla ilerlemenin samimi düşüncesindeyiz. Oyumuz artıyormuş, azalıyormuş, vatan tehdit altındayken, milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken, oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma, aşağılanma hâli.Terörün bitmesi milli ülkü. Bu ülkü siyasi namus simgemiz. PKK'nın, DEM ve seleflerinin kayığına binen martaval siyasetçilerin, yakamızdan, yarınlarımızdan tarla kongreleriyle düşen maskaraların mücadelemizi kundaklamasına, kararlılığımızı köreltmesine müsaade etmeyeceğiz.(Belediyelerdeki görevden uzaklaştırmalar) CHP ile DEM'in kent uzlaşması çatısı altında nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü belgelendi. DEM'in otobüsüne binip fitne, fesat çığırtkanlığı yapan CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'nın hunhar emellerine devretti. DEM'in silahtan, terörden uzaklaşmaya yanaşmaması, azgın tacizlerini yaygınlaştırması, Türk Ceza Kanunu gereğince ele alınmalı.CHP Genel Başkanı'nın, dönüş yolunda uçuruma savrulmamasını, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim. Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere aldırmadan, bizim yolumuz Türk devri.(ABD Başkanlık seçimi) Türkiye'de bazı çevrelerin, Trump'ın seçilmesinden dolayı karalar bağlamaları akılla izah edilemeyecek garabet. Biden'in, içimizdeki sömürgeleşmiş işbirlikçileriyle dayanışma halinde Sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz oldu. Değişen ve devrilen akli melekelerinin dahi kendisini terk ettiği Biden'dan başkası değil. Trump'ın, İsrail ile Filistin arasında barışı mı yoksa soykırımı mı destekleyeceği, Suriye'den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceği, ülkemizi isabetli ve hakkaniyetli okuyup okumayacağı belli olacak.CHP'li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri maskeleri düşüren kepazelik. Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük, kendi adlarına da namertlik.Partisinin grup toplantısının ardından bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda bir görüş ayrılığı var mı?" sorusuna tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgiler ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleği bırak" şeklinde konuştu.