Saygılı’dan Sengel’e ’sözde belediye başkanı’ çıkışı: Barselona’dan vicdan satıyor!

Selçuk'ta yaşanan faciada 5 kardeş öldü. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Hlak TV'de katıldığı programda hükümetin politikalarını eleştirdi.

AK PARTİLİ SAYGILI TEPKİ GÖSTERDİ

Sengel'in açıklamalarına AK parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tepki göstererek, "Bu kadarı artık yeter! CHP'nin siyasi elitleri Paris eğlenceleri yeni bitmişken şimdi Barselona'dan ahkam kesiyorlar. Bakanlığımızın aileye yaptığı yardımları, sosyal ve psikolojik destekleri araştırmak bir yana bu çocuklara bir kez bile temas etmemiş sözde belediye başkanı Barselona'dan vicdan satıyor. Çocukların cansız bedeni üzerinden prim yapmaya çalıştığınız kirli ve kanlı siyaset diliniz yerin dibine batsın. İzmir'in kadınlarını, çocuklarını ve yaşlılarını bu zehirli zihinlerin sahibi olan siyaset tüccarlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.

BARSELONA'DA OLMASINI ELEŞTİRDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Sosyal Belediyecilik söylemleri ile siyaset yapanların bugün 5 küçücük çocuğun feci şekilde ölümü üzerinden devlete yüklenme çabaları nafiledir. Aile belediyeye başvurduğunda demek ki koşulları görülmeden söz konusu belediye yardımı sağlanmış. Sayın başkan katıldığı TV yayınında "vesaire" diye geçiştirdiği bu elim olaya Barselona'dan cevap vermiş ve bu nedenle cenazelere dahi katılmamış olması kendisine yöneltilen soruların cevabı niteliğindedir" dedi.