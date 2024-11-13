Sıfır atık gücünü gençlerden alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İklim Zirvesi kapsamında "Ekolojik Eğitim" başlıklı etkinlikte iklim gönüllüsü gençlerle buluştu. Konuşmasında, geleceğe dair bütün senaryoların iyimserliğini kaybettiği bir dönemde, Türk dünyasından yakılan meşalenin umutları tazelediğini ifade eden Emine Erdoğan, "Medeniyetimizin doğup yeşerdiği, bereketiyle tarihe geçmiş gönül coğrafyamızın eşsiz güzellikleri, böyle devam ederse yalnızca hatıralarımızda yaşayan birer masal olarak kalacak. Çocuklarımıza böyle karanlık ve ümitsiz bir gelecek miras bırakmayı kabul edemeyiz" değerlendirmesini yaptı.Emine Erdoğan, "Türkiye olarak 2017'de himayemde başlattığımız ve kısa sürede küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi de gücünü bilhassa gençlerden alıyor. 7 senede 7 kıtaya yayılan projemiz, doğanın geçirdiği tahribatın tamirinin hâlâ mümkün olduğunu gösteriyor. Şu bir gerçek ki, iklim krizi, ülke sınırlarını aşan, siyaset üstü bir meseledir. Her birinizi imzanızla hareketimize destek vermeye, bu büyük 'sıfır atık' ailesine dahil olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Bu arada Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.Emine Erdoğan, lider eşleri ve bakanlar Murat Kurum ve İbrahim Yumaklı ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı tarafından açılacak "Dayanışma Merkezi" adlı ortak pavilyonu ziyaret etti. Emine Erdoğan ayrıca, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın lider eşleri ve bakanlar Kurum ve Yumaklı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Sıfır Atık" temalı ülke pavilyonunu da gezdi.ktörlerimizi dönüştürüyoruz. Emisyon Ticaret Sistemi'ni de içeren iklim kanununu çok yakında Meclis'e sunacağız" diyerek Türkiye'nin çevre duyarlılığı konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.