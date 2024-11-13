Tosuncuk’tan mahkemeye mektup: Mağdurların parasıyla dışarıda sefa sürüyor

Çiftlikbank davasında, 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen tutuklu sanık 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dava süreci devam ederken kaldığı cezaevinden mahkemeye mektup yazarak daha önceki ifadesinde tesisine makine yapan bir üretici olduğunu belirttiği Ayhan Çalışkan'ın aslında kara para transferinde yer aldığını anlattı. Aydın, "Kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Çok sayıda inşaat malzemesi alınıp gönderilmiş, ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tekrardan ifademin alınmasını ve gereğini arz ederim" dedi.Cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da mektuba ekleyen Mehmet Aydın'ın verdiği kilolar dikkat çekti.