Anadolu parsı yıllar sonra yeniden fotokapana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı."Panthera pardus tulliana" adı verilen Anadolu parsının Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülüyordu ancak Mayıs 2021'de yayımlanan bir araştırma makalesinde Şırnak Cudi dağında kurulan fotokapanlarla 2018 ve 2019 yıllarında çekilmiş 3 farklı Ahadoyu parsı fotoğrafı yayımlanmıştı. 2021'de de çekilen bir Anadolu parsının fotoğrafı, yetkililer tarafından Mayıs 2022'de yayınlanmıştı.