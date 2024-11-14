Ankara ve İstanbul’da konser vurgunlarına yargı el koydu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için izin yazısı yazıldı. Başsavcılık, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Teftiş Kurulu'nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konser ve etkinlerdeki usulsüz harcama iddialarına ile alakalı geniş çaplı re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak devam edeceği belirtildi.