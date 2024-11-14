CHP’li belediyelerde konser vurgunu! Büyükşehirlerin ardından bir skandal da Beykoz’dan

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, halkın parasını projeye değil konsere yatırdı. Ankara büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere ödediği fahiş ücretlere tepki yağdı. Mansur Yavaş'a tepkiler sürerken bir skandal da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 5 milyar 60 milyon Türk lirası para harcadığı ortaya çıktı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan veriler milyarlarca liraya varan israfı ortaya koydu.
BİR SKANDAL DA BEYKOZ'DAN
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 3 ayrı konser ve bazı etkinlikler için 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında TFF 2. ligdeki Tuzlaspor'un Beykoz 1908'e devir süreci de incelenecek.
MANSUR YAVAŞ KONSERLERE YÜZ MİLYONLARCA LİRA HARCADI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon TL sözleşme yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi sanki hiç haberleri yokmuş gibi ''bir denetim komisyonu kurup araştıracağız'' demişti. Arkasından gelen Mor ve Ötesi için ödenen 71 Milyon TL ve Candan Erçetin için ödenen 80 Milyon TL ile birlikte şu an ortaya çıkan rakam 220 Milyonu buldu.
İBB'DEN KONSER VE ETKİNLİKLERE 3 YILDA 5 MİLYAR TL
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 5 milyar 60 milyon Türk lirası para harcadı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan veriler milyarlarca liraya varan israfı ortaya koydu. Öte yandan söz konusu konser ve etkinlik ihaleleri önce İBB iştiraki Kültür A.Ş'ye ardından daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere edildi. Doğrudan yükleniciye yaptırılmayan işler nedeniyle İBB kasasından fazladan milyonlarca lira para ödendi.
ANKARA VE İSTANBUL'DA KONSER VURGUNLARINA YARGI EL KOYDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için izin yazısı yazıldı. Başsavcılık, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Teftiş Kurulu'nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konser ve etkinlerdeki usulsüz harcama iddialarına ile alakalı geniş çaplı re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak devam edeceği belirtildi.