COP29’da Türkiye’nin İklim Yol Haritası açıklandı

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı. Kurum şunları söyledi:Uzun Dönemli İklim Stratejimizin hazırlık sürecini, yaklaşık 2 yıl boyunca kamu ve özel sektör ile sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla yürüttük. Stratejimizi toplam 18 sektörde 89 strateji ile hazırladık ve 3 temel sacayağı üzerine bina ettik. Bu 3 temel sacayağı, 'azaltım, uyum ve yatay kesen konular' adını verdiğimiz her iki başlığın ortak noktalarından müteşekkildir.Bu yılki emisyon miktarlarımıza baktığımızda, emisyon oranımızın yüzde 72'sinin enerji sektöründen, yüzde 13'ünün tarım, kalan yüzde 3'ünün ise atık sektöründen kaynaklandığını görüyoruz. Emisyonların çoğunun kaynaklandığı enerji sektöründe iddialı hedefler ortaya koyduk.Birincil enerjide yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye, nükleer enerjinin payını ise yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Böylece ulusal çapta kullanacağımız enerjinin yaklaşık yüzde 80'ini karbonsuz hale getireceğiz.2035'e kadar elektrikli araç sayısını 4.2 milyona ulaştıracağız. Elektrikli araç yerlilik oranını yüzde 75'e çıkaracağız. Bu çalışmalarla karayolu ulaşımı kaynaklı sera gazı emisyonlarını olabildiğince azaltacağız.Yıllar içinde aşamalı olarak, atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmesine son vereceğiz. Atıkta, geri kazanım oranımızı yüzde 70'e çıkaracağız. Depozito Yönetim Sistemimizin makine ve altyapı kurulumunu, 2025 yılı sonuna kadar yapacak, ülke genelinde uygulamaya geçeceğiz.Tarım sektöründe tarım topraklarımızın en az yüzde 10'unda organik tarım yapacağız.Tarımsal sulama verimliliğimizi artıracak, akıllı su yönetim sistemlerini hayata geçireceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin COP31 başkanlığına dair adaylığını tüm dünyaya ilan ettiğini anımsatan Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmekle birlikte bu krizi fırsata dönüştürme becerisine de sahip olduğuna işaret ederek, "Tecrübelerimizi aktarmak, her ülkenin tecrübesini de doğrudan kendilerinden almak için, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye en yüksek katkıyı sunmak için COP31 başkanlığını çok önemsiyoruz. Türkiye, başkanlığı süresince gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında iklim eylemini güçlendiren bir köprü olacaktır. Türkiye'nin COP31 başkanlığında adil, sürdürülebilir, kapsayıcı ve şeffaf bir yaklaşımla hareket edeceğini ifade ediyor, tüm dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz" dedi.