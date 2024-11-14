Genel İş’te Buca krizi! Temsilcilerden toplu istifa

Buca Belediyesi şirketlerinden İmar A.Ş.'de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler greve çıkmıştı.

Grev ikinci gününde sürerken gece saatlerinde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve SODEMSEN yetkilileri yeniden bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar sözleşmeyi imzalayarak grevi sonlandırdı.

İŞÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sözleşmenin işçilerin bilgisi dahili dışında imzalanmasına tepki geldi. TİS'in bağıtlandığını atılan mesajla öğrenen işyeri temsilcileri sendikadan istifa etme kararı aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

İstifa eden 6 işyeri temsilcisi açıklama yaptı: Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Dün gece yarısı işçilerin fikri alınmadan kimseye haber vermeden imzalanan toplu iş sözleşmesine karşı söyleyeceklerimiz var. Biz 6 temsilci olarak bu kirli anlaşmanın ortağı ya da tarafı olmadık, olmayacağız. Bu nedenle DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube işyeri temsilciliği görevinden an itibariyle istifa ettiğimizi bildirmek isteriz. '