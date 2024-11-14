İstanbul’daki terör operasyonunda 6 tutuklama

Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi ile Kaşıkçın Caddesi kesişimin de, 6 Kasım Çarşamba günü meydana gelen olayda terör örgütü lehine sloganlar atan bir grup, çöp konteynırlarını ateşe vermiş ve caddeyi trafiğe kapatmıştı.

Polis ekiplerinin gelmesiyle ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK üyesi oldukları belirlenen 6 kişi 12 Kasım Salı günü gözaltına alındı.

Örgütün talimatı ile sokak eylemi yaptıkları belirlenen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.