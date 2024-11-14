Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suriye’den çekilmeyiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın yeni döneminden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimaline kadar birçok konuya değindi. "Bizim PKK ile barış diye bir seçeneğimiz yoktur" diyen Güler, "Hudutlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil. Başka hudutlardaki görüntüleri güya Türkiye'deymiş gibi yayınlayanlara dahi 'Götürelim sizi, bakın görün' diye teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı. Güler'in açıklamaları şöyle:İç cephe bize her zaman lazım. Barış ortamında da olsak iç cephenin güçlülüğü bir ülkenin lehinedir. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız bütün toplumu ikaz ediyor. Çünkü bunu görüyor. İsrail, Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir.Cumhurbaşkanımız bir şey söylüyorsa eğer bunu karşısındaki insanın çok iyi değerlendirmesi gerekir. Yani Sayın Esad'ın. Bu bir şanstır. Kendi paramparça edilmiş ülkesi için bir şans olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu teklifini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.Trump, başkanlığı döneminde 3 defa Suriye'den askerlerini çekmek için talimat verdi. Fakat o zaman tam seçimlerin arifesiydi. Öyle kaldı o. Ben Trump'ın bu dönemde şiddetle bunun üzerinde duracağını ve Suriye'den, bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum.Çekilme konusuna gelirsek. Biz tabii onu söyledik. Bizim öyle çekilme gibi bir durumumuz olamaz. Bunun şartları var.Hukuki bir süreç var ve bu hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz.Çelik Kubbe sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var. Bunlar da üretiliyor. Yeteri kadar Siper'i, Hisar'ı, diğer alçak hava savunma sistemlerimizi, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsini bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün. İşte bunun adı Çelik Kubbe.