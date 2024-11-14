MSB’den sınır ötesi harekat mesajı: Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Aktürk, 10 Kasım'da, Anıtkabir'de 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçi ile rekor kırıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonların devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"İcra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1299'u Irak'ın, 1206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha Ceylanpınar'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur."