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Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:41 Son Güncelleme: 14.11.2024 11:54

SON DAKİKA... İstanbul'da El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

İstanbul’da terör örgütleri El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA... İstanbul’da El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik eş zamanlı Şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de katıldı.

Söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı olan, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde terör örgütleri adına faaliyetler yürüten ve ülkemize yönelik terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen 10 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ötürü aranan iki kişi ve beş düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı.

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SON DAKİKA... İstanbul'da El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a operasyon: 10 şüpheli yakalandı!
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