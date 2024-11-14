SON DAKİKA... İstanbul’da El Nusra, Fetih Cephesi ve DEAŞ’a operasyon: 10 şüpheli yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik eş zamanlı Şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de katıldı.

Söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı olan, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde terör örgütleri adına faaliyetler yürüten ve ülkemize yönelik terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen 10 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ötürü aranan iki kişi ve beş düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı.