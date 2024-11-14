Türk dünyası devletleri arasında ortak çevre bildirgesi imzalandı! Bakan Kurum: Türkiye kardeşlerine her türlü desteği verecektir

"İKLİM KRİZİNİN KÜLFETİ EN ÇOK FİNANSA ERİŞEMEYEN ÜLKELERİN ÜSTÜNE YIKILIYOR"

Bakan Murat Kurum, COP29'un iklim değişikliğine dair somut adımların atılacağına dair beklentinin en yüksek olduğu toplantılardan biri olduğu söyledi. COP29'da finansa erişemeyen ülkeler için çok kritik kararlar alınmasının beklendiğine dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti: Ama üzülerek söylüyorum ki iklim krizinin olumsuz durumlardan en çok iklim değişikliğinin oluşmasına hiçbir katkısı olmayan ya da suçu en az olan ülkeler etkilendiler. Ve halen benzer sıkıntılarla ve acılarla yüzleşiyorlar. Açık söylüyorum. İklim krizinin külfeti bu ülkelerin üstüne yıkıldığı gibi, finanstan da yeterince faydalanamıyorlar. İşte biz Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki kardeşlerimizden de aldığımız güçle insanlığa 'daha adil bir dünyayı' açık yüreklilikle teklif ediyoruz.