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Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:48

Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-48' operasyonlarında; 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi!

Uyuşturucu satıcılarına son 2 haftada önemli darbeler vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-48' operasyonlarında; 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi!
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