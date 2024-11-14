Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi!

Uyuşturucu satıcılarına son 2 haftada önemli darbeler vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-48' operasyonlarında; 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen "NARKOÇELİK-48" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2024
⚠️ 4 Ton 887 Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️ 9 Milyon 989 Bin 238 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
1.780 Şüpheli Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/1zr3STAg0d