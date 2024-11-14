Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi!

Uyuşturucu satıcılarına son 2 haftada önemli darbeler vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-48' operasyonlarında; 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.