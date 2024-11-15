17 bin öğrenciyle müfredat anketi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alındı. Komisyonda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:81 ilden öğrenci görüşleri alındı. 17 bin öğrencinin yanıtladığı anket çalışması yapılarak öğrencilerin beklentileri ve ihtiyaçları tespit edildi. Modelle eğitim öğretim sistemimizin merkezine aldığımız öğrencilerimizi, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak geliştirmeye çalışıyoruz.Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda okullaşma oranı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yüzde 11.7 iken 2023- 2024 eğitim-öğretim yılında ise yüzde 84.26'ya yükseldi.Türkiye, PISA uygulamasına ilk defa katıldığı 2003 yılında matematik alanında 41 ülke arasında 34, fen alanında 35, okuma becerileri alanında ise 33. sırada yer alırken, sonuçları açıklanan en son uygulama olan PISA 2022 uygulamasında ise ülkemiz matematik alanında 81 ülke arasında 39, fen alanında 34, okuma becerileri alanında ise 36. sırada yer aldı. OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre Türkiye, on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. Halen görevinin başında olan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i hükümetlerimiz döneminde atandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, öğrenci taşıma uygulaması ile toplam 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye de ücretsiz öğle yemeği verildi. Toplamda 24 milyar 942 milyon 612 bin 302 lira harcama yapıldı.Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz ders kitabı uygulaması kapsamında, toplamda 4 milyar 430 milyon ders kitabı, bu yıl ise 180 milyon ders kitabı öğrencilere dağıtıldı. Öte yandan Bakan Tekin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tercihlerin 20 Kasım'a kadar süreceğini belirtti.CHP'limilletvekilleri, getirdikleri kumanyaları göstererek, bakanlığın okullarda öğrencilere kumanya dağıtmadığını iddia etti. Bakan Tekin, "CHP'li belediyeler de konserlere ayırdıkları paraları getirsin" karşılığını verdi. AK Parti milletvekilleri de "Önce İzmir Körfezi'ni temizleyin. Kokuyor İzmir" şeklinde tepki gösterdi.