Adana şehidini uğurladı

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekât Polisi Yiğit Can Yiğit, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Isırganlı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Annesi Meryem (68), babası Mehmet (68) ve eşi İlknur Yiğit (26) uzun süre gözyaşı döktü. İlknur Yiğit, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup öperek ağladı. Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Isırganlı Camii'ne götürüldü. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları, kent protokolü, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından polis memuru Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, dualarla toprağa verildi.