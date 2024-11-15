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Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:06

Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yıl dönümü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik mesajı

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

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Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik mesajı
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