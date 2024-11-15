Başkan Erdoğan’dan KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik mesajı

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.