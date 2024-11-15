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Giriş Tarihi: 15.11.2024

Çocuklarımızı söke söke PKK’dan alacağız

Çocuklarımızı söke söke PKK’dan alacağız
VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 93'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Biz evlatlarımızı söke söke PKK'dan alacağız. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" dedi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. DHA
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Çocuklarımızı söke söke PKK’dan alacağız
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