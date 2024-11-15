Çöp rezaleti İzmirlinin canına tak etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yargı kararına rağmen belediye yönetimince çöp dökümünün devam etmesi vatandaşı çileden çıkardı. Bölgede toplanan vatandaşlar Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılması talebiyle eylem yaptı, basın açıklaması düzenlendi.Tesisten kaynaklanan kokudan etkilenen Ahmet Efendi, Uğur Mumcu, İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinin muhtar ve sakinleri, tesise giden yol üzerinde toplandı.Mahkeme kararlarının uygulanmasını ve tesisin kapatılmasını talep eden grup, "Harmandalı halkı daha nereye başvuracak?" yazılı pankart açtı.Grup adına konuşan Safiye Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisin bölgede heyelan ve yüzey çatlaklarına neden olduğunu, 20 evin heyelan riski nedeniyle tahliye edildiğini belirten Yılmaz, tesisin yaydığı koku nedeniyle de ciddi mağduriyetler yaşandığını anlattı.Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşerek ilk ağızdan sorunlarımızı dile getirmek istiyoruz. Bu konuda somut adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.Eyleme katılan Çiğli Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mürşit Avcı, "Harmandalı çöplüğü" olarak anılan tesisin İzmir'in kanayan yarası olduğunu söyledi.