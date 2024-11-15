İçişleri Bakanı Yerlikaya Muğla’ya geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programı çerçevesinde 16 Kasım'da Muğla'ya geliyor. İlk olarak Menteşe'deki Muğla Valiliğinde Güvenlik Toplantısına katılacak olan Bakan Yerlikaya, kentle ilgili brifingleri dinleyecek. Ali Yerlikaya, buradaki programının ardından Marmaris'e geçerek, AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.

AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi 16 Kasım Cumartesi günü saat 12:30 da 'Pineta Delux Otel' de yapılacak. Kongrede, AK Parti Marmaris teşkilatı yeni başkan ve yönetimini belirleyecek.