Katar’la 8 alanda anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani dün Ankara'da bir araya geldi. Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşen iki liderin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı, ateşkes süreci, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler yer aldı. Ayrıca Türkiye ile Katar arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Sani başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Stratejik Komite'nin 10. Toplantısı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Katar'la mevcut işbirliğinin pekiştirilmesi ve geleceğe dair yeni işbirliği olanakları ele alındı. Katar'la ayrıca, başta İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze ve Lübnan olmak üzere, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda da istişarelerde bulunuldu.Görüşmelerin ardından Katar ve Türkiye arasında 8 anlaşma imzalandı. Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması.Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.Gençlik ve Spor Alanlarında 2025-2026 Yıllarına Ait Uygulama Programı.Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması.Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı.Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması.Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'yi resmi törenle karşıladı. El Sani'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Sani'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. El Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim bin Hamed ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık, oldukça verimli geçen görüşmeler sonrası 8 anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş Katar ile yakın işbirliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.Törene,Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani onuruna yemek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti. Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar ile "Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı"nın imzalanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Tani El Tani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Görüşmede, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını belirten Bolat, "Bakanlık olarak, Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz iş forumları ve sektörel etkinliklerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı yatırımların artması ve iş dünyasıyla olan bağların güçlenmesi, her iki ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.