Önce Barış Harekâtı, sonra bağımsızlığın ilanı! KKTC 41 yaşında

41 yıl önce kurulan KKTC'nin ilanı hem Türk dünyası hem de uluslararası siyaset açısından büyük önem arz etti. Kıbrıslı Rumların, Yunanistan'ın desteğiyle birlikte, özellikle 1963 yılından itibaren, adadaki Türk varlığına yönelik giriştiği soykırım teşebbüsleri, dayanılmaz bir hal alınca Türkiye harekete geçti ve Barış Harekâtı gerçekleştirildi. Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenerek Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alındı. Harekâtın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Türk Federe Meclisinde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. KKTC'nin kuruluşunu ilan eden meclis bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "İki halk arasındaki bütün sorunların, barışçı ve uzlaşıcı bir politikayla çözülmesi için, eşit düzeyde müzakereler yürütmeyi yürekten dileyen, meclisimiz, Kıbrıs Türk halkı adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirgesini onaylar."