SGK’dan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yalanlama: Hacizli malları teminat olarak gösterdiler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) prim borçlarına ilişkin SGK ile rızaen anlaşma yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABB'nin SGK'ya olan borcunun son 7 ayda 4.5 milyar liradan ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar liraya, eylül ayı itibarıyla ise 8.8 milyar liraya yükseldiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu'nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen 'SGK ile rızaen anlaşma yapıldığı'na dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında 'rızaen anlaşma şekli' bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır."