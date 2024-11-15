Terör örgütüne ağır darbe! Hakurk ve Gara’da 9 terörist etkisiz!

Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine geçit vermedi. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.