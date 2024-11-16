ABD ile 1 numaralı problem terörle mücadele

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki en büyük problemin terörle mücadele olduğunu söyledi. A Haber'de Cansın Helvacı ve SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Fidan, şu mesajları verdi:ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu.İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklını getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı.ABD ile problemimiz; bir PKK konusu, ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar nerede olursa olsun biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok.Ortadoğu'da bazı ülkelerde problemler olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir.(Suriye'deki gelişmeler) Geldiğimiz noktada iç savaş dondu. Trajedi bir miktar azaldı. Şimdi ama daha ileri bir çözümün mümkün olması için gerekli adımların atılmadığını görüyoruz.