Bakanlık körfeze nefes olacak

22 Ağustos 2024 tarihinde İzmir Körfezi toplu balık ölümleri, yoğun kirlilik ve kötü koku ile gündeme oturmuştu. Deniz suyundan alınan numuneler ve tamamlanan analizler sonucu, körfezdeki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu tespit edildi. Atık su kaynaklı amonyak miktarının normal değerden 50 kat daha fazla olduğu belirlenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı atık su arıtma tesislerinin kirli suları körfeze deşarj ettiği ortaya çıktı. Belediyeye 1,8 milyon liralık idari para cezası kesildi, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.Belediyenin adeta kaderine terk ettiği İzmir Körfezi için bakanlık devreye girdi. Bu kapsamda 35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu oluşturuldu, yol haritası belirlendi. Denizde incelemeler yapıldı, 15 maddelik 'Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' açıklandı.Bakanlığın yoğun çağrılarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluktan kaçmaya ve tüm faaliyetleri devletin omuzlarına yıkmaya çalışıyor. Kısa süre önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İzmir Körfezi'ndeki son duruma ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Altını çiziyorum, bu işin takipçisi olacağız. İzmir Körfezi'nin, umursamaz ellerde heba olmasına, her seçim öncesinde 'Körfez'de kulaç atacağız' deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz. Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o körfez bir zahmet temizlenecek. Belediye bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek" ifadelerini kullandı.Son olarak, bakanlık eliyle İzmir'de yürütülen seferberlik kapsamında kentte 2 günlük çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 'Acil Eylem Planı' dahilindeki kurum ve kuruluş yetkilileri bir araya getirildi. İkinci gün ise yine bakanlık tarafından oluşturulan Bilim Kurulu toplantısı yapıldı.Toplantıda bakanlık tarafından yürütülecek olan 'İzmir İçin Nefes Projesi' de masaya yatırıldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Bu proje ile körfezdeki ekolojik sağlığın korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliği etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor.Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirilip önlemler alacak.