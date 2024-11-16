Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! G-20 Zirvesi'nde Gazze'yi anlatacak
Giriş Tarihi: 16.11.2024 13:44 Son Güncelleme: 16.11.2024 13:49

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! G-20 Zirvesi'nde Gazze'yi anlatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edecek. Burada yaptığı konuşmada, Gazze vurgusu yapması beklenen Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! G-20 Zirvesi’nde Gazze’yi anlatacak

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek.

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

DÜNYA EKONOMİSİ BREZİLYA'DA KONUŞULACAK
Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.

ERDOĞAN, LİDERLERE GAZZE'Yİ ANLATACAK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini; katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! G-20 Zirvesi'nde Gazze'yi anlatacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA