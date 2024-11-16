Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyeler borç batağında! Çeşme ve Seferihisar’dan sonra şimdi de Bayındır: Hepsini satışa çıkardı!
Giriş Tarihi: 16.11.2024 12:31 Son Güncelleme: 16.11.2024 12:44

CHP'li belediyeler borç batağında! Çeşme ve Seferihisar’dan sonra şimdi de Bayındır: Hepsini satışa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler borç batağına saplandı. Projeleri yerine fahiş konser ücretleri ile gündeme gelen ve SGK prim borçlarını bile ödemeyen CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İzmir’de Güzelbahçe, Çeşme, Seferihisar, Bornova, Dikili, Karaburun ve Çiğli'den sonra Bayındır Belediyesi de borçlarını ödeyemedi. Tasarruf etmek yerine 4 tarlayı satmaya karar verdi!

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyeler borç batağında! Çeşme ve Seferihisar’dan sonra şimdi de Bayındır: Hepsini satışa çıkardı!

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler içine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları birer birer elden çıkarmakta buldu.

CHP'li Çeşme, Dikili, Karaburun, Bornova, Güzelbahçe, Seferihisar ve Çiğli Belediyelerine Bayındır da eklendi. Bayındır Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 4 tarlayı satışa çıkardığını duyurdu.

TARLA VASFINDA 4 PARSEL

İhale ilanına göre İlçenin Arıkbaşı, Ergenli, Kızılcaova ve Yakacık mahallelerinde de yer alan 4 parsel satışa çıkarıldı.

SATIŞLARDAN BELEDİYE KASASINA 63 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Tapuda armutlu tarla, tarla ve zeytin ağaçlı bağ olarak kayıtlı taşınmazların satışından en az 63 milyon 81 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

İHALE 26 KASIM'DA

86 bin 333 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların ihalesi 26 Kasım 2024'te, Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.

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CHP'li belediyeler borç batağında! Çeşme ve Seferihisar’dan sonra şimdi de Bayındır: Hepsini satışa çıkardı!
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