CHP’li belediyeler borç batağında! Çeşme ve Seferihisar’dan sonra şimdi de Bayındır: Hepsini satışa çıkardı!

SATIŞLARDAN BELEDİYE KASASINA 63 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Tapuda armutlu tarla, tarla ve zeytin ağaçlı bağ olarak kayıtlı taşınmazların satışından en az 63 milyon 81 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.