CHP’li belediyeler borç batağında! Çeşme ve Seferihisar’dan sonra şimdi de Bayındır: Hepsini satışa çıkardı!

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler içine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları birer birer elden çıkarmakta buldu.
CHP'li Çeşme, Dikili, Karaburun, Bornova, Güzelbahçe, Seferihisar ve Çiğli Belediyelerine Bayındır da eklendi. Bayındır Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 4 tarlayı satışa çıkardığını duyurdu.
SATIŞLARDAN BELEDİYE KASASINA 63 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK
Tapuda armutlu tarla, tarla ve zeytin ağaçlı bağ olarak kayıtlı taşınmazların satışından en az 63 milyon 81 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.
İHALE 26 KASIM'DA
86 bin 333 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların ihalesi 26 Kasım 2024'te, Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.