Eşin cimri olması boşanma nedeni sayıldı

Ankara'da işadamıı Murat B.'nin (42) açtığı boşanma davasında mahkeme, davalı Türkan B.'yi (44) aşırı cimri olduğu ve eşine büyü yaptırdığı gerekçesiyle ağır kusurlu bularak, çiftin boşanmasına karar verdi.İşadamı Murat B., 2 yıl evli kaldığı eşi Türkan B.'ye, evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığı, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığı ve ayrıca yatağında ve kıyafetlerinde bulduğu muskalarla kendisine büyü yaptırdığını iddia ederek boşanma davası açtı.Ankara 15'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Türkan B., suçlamayı kabul etmeyerek, eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme, banka hesap dökümleri, dosyaya sunulan muska fotoğrafları ve tanık beyanları sonucu aşırı cimri olduğu ve büyü yaptırdığı kanaatine vardığı Türkan B.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.Mahkeme, Türkan B.'nin, eşinin fazla harcama yaptığı iddiasını da kanıtlayamadığından davacı kocanın kusurunun bulunamadığı kanaatiyle, çiftin boşanmasına karar verildi. Türkan B., avukatı aracılığıyla kararı temyiz ederek, istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, davalı Türkan B.'nin tutumluluğu aşacak şekilde aşırı derecede cimri olması, davacıya büyü yaptırdığının toplanan delillerle tespit edilmesi nedeniyle tamamen kusurlu olduğu ve kararda bir isabetsizlik bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan hükme karşı istinaf başvurusunun reddine karar verdi.Türkan B., istinaf kararının bozulması talebiyle bu kez Yargıtay'a başvurdu. Ancak Yargıtay'da kararda isabetsizlik olmadığı yönünde karar verdi.Murat B., 2 yıl süren evlilikleri boyunca eşinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Evlendikten bir süre sonra cimrilik çıktı. Yastığımın içerisinde büyü muskalar buldum. Hatta ondan sonra bir hocaya falan gittim. Bu büyü bozdurma olaylarına başladık. Hala cüzdanımda muska taşıyorum" ifadelerine yer verdi. DHA