Fondan para bitince bana senet verdi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebi kabul edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz yargılanan Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı. Duruşmada, çok sayıda taraf avukatı ile Buse Terim'in de aralarında olduğu bazı müştekiler de hazır bulundu.Söz alan müşteki Erkan Karaca, sanık Erzan'ın kendisine, yatırım yapmak istiyorsa bankanın yöneticisinin de başında olduğu, aktif ve eski futbolcuların katıldığı kapalı bir fon bulunduğunu söylediğini anlattı. Bankanın Florya şubesindeki odasında 2020'de Erzan'a 1 milyon 138 bin dolar teslim ettiğini belirten Karaca, Erzan'dan 683 bin dolar alacağı olduğunu dile getirdi.Karaca, ana parasını dahi alamadığı Erzan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Dudak uçuklatan kazançlardan bahsediyordu. Bahanelerle oyalıyordu, genel müdür olacağını söylüyordu. Parayı aldıktan sonra herhangi bir belge vermedi. Şubeye yanına gittiğimde hazineden Selçuk isimli biriyle konuşuyordu sürekli. Fondan para çıkmayınca kendisi senet verdi" ifadelerini kullandı.Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bakanlığın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma Fatih Terim'in avukatı Okan Demirkan'ın beyanlarıyla devam ediyor.İddianamede, sanık Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kâr vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.