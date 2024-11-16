Hırvatistan, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alacak

Hırvatistan hükümetinin dün gerçekleştirilen oturumunda, Hırvatistan Savunma Bakanlığı'nın Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı tedariki talebine onay verdi. Hükümet toplantısında konuşan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, "Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının tedarik edilmesine ilişkin acil ve öncelikli bir ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.BAYKAR Makina San. ve Tic. A.Ş. ise Hırvatistan Cumhuriyeti için "kapsamlı paket" modeliyle Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemi için bilgilendirici bir teklif ve konfigürasyon önerisi sundu. Konfigürasyon, keşif amaçlı elektrooptik kameralarla donatılmış altı hava aracı ve başlangıç silah setini kapsıyor.