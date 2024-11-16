Korsan yeminci teğmenler hakkında karar! Disipline sevk edilecekler





TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER

İlk defa 29 Ocak 1999'da yani 28 Şubat sürecinde yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen alternatif tören icra edilerek okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; titizlik ve hassasiyetle yürütülen soruşturmanın disiplin çerçevesinde temellendirildiği, organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Söz konusu teğmenlerin suç vasfının "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet ederek alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmak olduğunun altı çizildi.

Dünyada ilk kez 3 harp okulu birincisinin kadın olması gururunu yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gururu yaşamasını sabote ettiği değerlendirilen korsan yemin eylemi ile ordunun itibarının zedelendiği bildirildi.

Yürürlükten kaldırılmış metni amirlerinin hilafına, ısrarlı surette ve korsan törenle okuyan teğmenlerle ilgili "ordudan ihraç" kararı bekleniyor.