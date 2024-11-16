Korsan yeminci teğmenler hakkında karar! Disipline sevk edilecekler

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.
15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra kaldırılan ve 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemindeki "karşılarında bizi bulacak", "kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır" şeklindeki sözler askeri cunta bildirilerini çağrıştırmıştı.
DİSİPLİN VE İHRAÇ
Milli Savunma Bakanlığı'nın inceleme başlattığı korsan yemin skandalıyla ilgili ilk somut gelişme yaşandı.
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda (EDOK) yürütülen soruşturma neticesinde, ifadesi alınan teğmenlerin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilecekleri öğrenildi.
Korsan yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu'nun da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kaydedildi.
TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER
İlk defa 29 Ocak 1999'da yani 28 Şubat sürecinde yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen alternatif tören icra edilerek okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; titizlik ve hassasiyetle yürütülen soruşturmanın disiplin çerçevesinde temellendirildiği, organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Söz konusu teğmenlerin suç vasfının "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet ederek alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmak olduğunun altı çizildi.
Dünyada ilk kez 3 harp okulu birincisinin kadın olması gururunu yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gururu yaşamasını sabote ettiği değerlendirilen korsan yemin eylemi ile ordunun itibarının zedelendiği bildirildi.
Yürürlükten kaldırılmış metni amirlerinin hilafına, ısrarlı surette ve korsan törenle okuyan teğmenlerle ilgili "ordudan ihraç" kararı bekleniyor.
BÖLÜK KOMUTANI AYRILDI
Korsan yemin sürecinde teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etmişti. Bölük komutanının 30 Ağustos'ta teamüllere aykırı olarak tören alanında yer almadığı öğrenilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mezuniyet töreninde yasaklı yemini okuyup kılıç çeken teğmenler için "O kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Birkaç kendini bilmez temizlenecek." demişti.