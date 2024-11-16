Mazlumların yaşam hakkı için mücadele etmeye devam

Emine Erdoğan, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü dolayısıyla Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın ve ateşkesin tesis edilebilmesi için dayanışma amacıyla geçen yıl ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi"nin yıldönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında "Filistin halkı başta olmak üzere İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkûm edildiği bir düzeni reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı ise yayımladığı mesajda "Dost ve kardeş Filistin devletinin ilanının 36. yıldönümü kutlu olsun! İşgal, ilhak ve soykırım girişimlerine karşı onurlu bir direniş sergileyen Filistin halkının özgürlük mücadelesinde her daim yanındayız. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletine olan desteğimiz bakidir" denildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mesajında "Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olacağız" dedi.