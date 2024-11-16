SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açılan Ahmet Türk’e sahip çıktı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız!

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptı. Her fırsatta "Sırtımızı PKK'ya PYD'ye yaslıyoruz" diyen terör partisine desteğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan DEM'li belediye başkanlarına ise yine CHP sahip çıktı.
ÖNCE ÖZEL ŞİMDİ İMAMOĞLU!
Belediyelere kayyum atanmasının ardından ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel soluğu Mardin'de aldı. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörist isimlerini sayarak Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına ses çıkarmadı. Bugün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'e yaptığı ziyaret ile DEM Partili yöneticilere destek açıklaması yaptı.
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk tarafından havalimanında karşılanan Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti hakkında "Omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
KARASU'DAN CHP'YE TALİMAT: DEM'E SAHİP ÇIKIN!
Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu ziyaret ve açıklama kısa süre önce PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'nun yaptığı açıklamaları hatırlattı. Kayyumlar sonrası büyük panik yaşayan terör örgütü PKK elebaşı Karasu, CHP'ye DEM'e sahip çıkın çağrısı yaptı. Karasu, "CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçirebilir. CHP bizim sayemizde kazandı CHP DEM Parti'ye sahip çıksın" ifadelerini kullanmıştı.