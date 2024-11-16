SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açılan Ahmet Türk’e sahip çıktı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız!

KARASU'DAN CHP'YE TALİMAT: DEM'E SAHİP ÇIKIN!

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu ziyaret ve açıklama kısa süre önce PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'nun yaptığı açıklamaları hatırlattı. Kayyumlar sonrası büyük panik yaşayan terör örgütü PKK elebaşı Karasu, CHP'ye DEM'e sahip çıkın çağrısı yaptı. Karasu, "CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçirebilir. CHP bizim sayemizde kazandı CHP DEM Parti'ye sahip çıksın" ifadelerini kullanmıştı.