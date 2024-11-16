Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açılan Ahmet Türk’e sahip çıktı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız!
Giriş Tarihi: 16.11.2024 16:06 Son Güncelleme: 16.11.2024 16:09

SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açılan Ahmet Türk’e sahip çıktı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız!

SON DAKİKA… Her fırsatta “Sırtımızı Kandil’e, PKK’ya yaslıyoruz” açıklaması yapan DEM Parti, 31 Mart seçimlerinde ise CHP ile ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifaka imza attı. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı terör soruşturması kapsamında DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti Belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. CHP yönetimi ise Kandil’in siyasi uzantısı olan DEM’e yine sahip çıktı. Özgür Özel’in ardından Ekrem İmamoğlu’na Mardin’e giderek görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e destek açıklaması yaptı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz!

SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açılan Ahmet Türk’e sahip çıktı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız!

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptı. Her fırsatta "Sırtımızı PKK'ya PYD'ye yaslıyoruz" diyen terör partisine desteğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan DEM'li belediye başkanlarına ise yine CHP sahip çıktı.

ÖNCE ÖZEL ŞİMDİ İMAMOĞLU!

Belediyelere kayyum atanmasının ardından ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel soluğu Mardin'de aldı. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörist isimlerini sayarak Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına ses çıkarmadı. Bugün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'e yaptığı ziyaret ile DEM Partili yöneticilere destek açıklaması yaptı.

DEM PARTİ İLE 'OMUZ OMUZAYIZ' MESAJI

İmamoğlu'nun yanında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gibi önemli isimler yer aldı.

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk tarafından havalimanında karşılanan Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti hakkında "Omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

KARASU'DAN CHP'YE TALİMAT: DEM'E SAHİP ÇIKIN!

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu ziyaret ve açıklama kısa süre önce PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'nun yaptığı açıklamaları hatırlattı. Kayyumlar sonrası büyük panik yaşayan terör örgütü PKK elebaşı Karasu, CHP'ye DEM'e sahip çıkın çağrısı yaptı. Karasu, "CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçirebilir. CHP bizim sayemizde kazandı CHP DEM Parti'ye sahip çıksın" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açılan Ahmet Türk’e sahip çıktı: Sırt sırtayız, omuz omuzayız!
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