Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan incelemeyi kastederek, 'yargı tacizi' söylemine yanıt verdi.Çeşitli açılışlara katılmak üzere Ankara'dan kara yoluyla Eskişehir'e geldi. Bakan Tunç, Eskişehir Valiliği önünde Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan tarafından karşılandı.Gazetecilerin Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerine yönelik başlatılan incelemeyi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yargı tacizi' söylemini sorması üzerine konuşan Bakan Tunç, "Konuyla ilgili cümleler kurarken de haddi aşmamak gerekir. 'Yargı tacizi' ne demek? Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Anayasamızın 138'inci maddesi yargı, bağımsız ve tarafsızdır. Yargı, hiç kimseden talimat almaz. Hiçbir talimatı da dikkate almaz. Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları 'yargı tacizi' şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir. Özellikle belli sorumluluk makamında olan kişilerin, kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının yargıyla ilgili cümleleri sarf ederken çok dikkatli olması lazım. 25 bin hakim ve savcımız var. Yargının yapmış olduğu işlemler noktasında siz eğer 'yargı tacizi, haksızca üstümüze geliyorlar' şeklindeki cümleleri sarf ederseniz; 'gizlediğiniz bir şey mi var' der kamuoyu. Onun için burada hukukun üstünlüğü endeksiyle ilgili değerlendirme yapmak, Türkiye ile ilgili böyle değerlendirme yapmak haddi de değil hakkı da değil. O endekslerin nerede hazırlandığını çok iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.