Zehir taciri Daniel Sobotta İstanbul’da yakalandı

Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da olduğu belirlendi. Kriptolu cep telefonuyla iletişim uygulaması üzerinden zehir tacirleriyle iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla Şişli'de yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA : TEK TEK YAKALIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kuyu-39" operasyonuyla ilgili "Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerinin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" mesajı paylaştı.