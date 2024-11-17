86 bin metrekare yeşil alanı imara açtı

Megakentin arsalarını parsel parsel satan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kâğıthane'de Galatasaray Stadı'nın yakınında mülkiyeti İBB'ye ait 136 bin metrekare yeşil alanın 86 bin metrekaresini meclis kararıyla konut ve ticaret alanı ilan etti. Yeşil alan için teklif edilen imar değişikliği, AK Partili meclis üyelerinin muhalefetine rağmen CHP'li meclis üyeleri tarafından kabul edildi. SABAH muhabirlerinin yerinde incelediği ve hem havadan hem karadan görüntülediği, yüzlerce ağacın bulunduğu yeşil alan milyarlarca liralık ranta ve betonlaşmaya kurban edilecek.Yoğun yerleşim alanlarının yer aldığı ve önemli ulaşım akslarının merkezinde bulunan yeşil alan için CHP'nin teklif ettiği imar değişikliği, 14 Kasım'da İBB meclisine sunuldu. İBB meclisine sunulan teklifte, Kâğıthane İlçesi Merkez Mahallesi 7637 ada, 33 ve 35 numaralı parseller için imar değişikliği yapılması, söz konusu alanın konut ve ticaret alanı ilan edilmesi istendi.İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından olumlu görüş bildirilen imar değişikliği teklifi İBB meclisinde oylamaya sunuldu. İBB meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyeleri "hayır", CHP'li meclis üyeleri ise "evet" oyu kullandı. Yeşil alan için teklif edilen imar değişikliği CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.Mülkiyeti İBB iştiraki İmar Anonim Şirketi'ne ait olan söz konusu parseller için kabul edilen imar değişikliği ile 136 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alana toplam 86 bin metrekare inşaat yapılacak. Konut metrekare birim fiyatlarının 90 bin TL'yi bulduğu bölgede, milyarlarca liralık rant oluşması bekleniyor.Yeşil alanın imara açılmasının İBB meclisince kabul edilmesinin ardından SABAH muhabirleri söz konusu yeşil alanı yerinde inceledi.Cendere Caddesi üzerinde bulunan yeşil alan TEM Otoyolu'na cephe bir konumda, yoğun yerleşim ve ulaşım akslarının merkezi bir noktasında yer alıyor. CHP'li İBB tarafından ranta ve betonlaşmaya kurban edilecek yeşil alanda yüzlerce ağaç bulunuyor.İBB'nin 2020 yılından bu yana konser ve etkinlikler için İBB kasasından 6 milyar 35 milyon Türk Lirası harcadığı ortaya çıkmıştı. Müfettişlerin incelemeye aldığı harcamalardan EKAP'ta yer alan verilerde milyarlarca liraya varan israf tespit edilmişti.