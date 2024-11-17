Haberler Gündem Haberleri AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına alçak saldırı! Saldırganları yakalama çalışmları sürüyor
Giriş Tarihi: 17.11.2024 14:02 Son Güncelleme: 17.11.2024 14:15

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına alçak saldırı! Saldırganları yakalama çalışmları sürüyor

İstanbul'da AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına saldırı düzenlendi. Saldırganın taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdığı öğrenilirken, saldırganı yakalama çalışmaları da sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından saldırıyı şiddetle kınayarak, "Bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına alçak saldırı! Saldırganları yakalama çalışmları sürüyor

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırgan taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Alçak saldırıya ilişkin sosyal medyadan çok sert tepkiler geldi.

"HAİN GİRİŞİMİ PLANLAYANLAR..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

"MÜCACEDELEMİZE AZİMLE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına alçak saldırı! Saldırganları yakalama çalışmları sürüyor
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