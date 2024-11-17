Bakan Memişoğlu’ndan Münci Kalayoğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum."