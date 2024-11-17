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Giriş Tarihi: 18.11.2024 05:44 Son Güncelleme: 18.11.2024 05:44

Bakan Memişoğlu'ndan Münci Kalayoğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden ve karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için taziye mesajı yayımladı

AA
Bakan Memişoğlu’ndan Münci Kalayoğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum."

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Bakan Memişoğlu'ndan Münci Kalayoğlu için taziye mesajı
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