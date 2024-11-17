Daha adil bir dünya için gözler Erdoğan’da olacak

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Brezilya'ya gidiyor. Rio de Janeiro kentinde yarın başlayacak zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek". Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek.Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini ve Gazze'de yapılan soykırımı zirve gündemine taşıyacak.Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken hususların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya- Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek.