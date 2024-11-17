Deprem bölgesine 19 bin yeni derslik

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 bin 272 okulu, 109 bin 265 dersliği hasarsız veya az hasarlı olarak tespit etti, 1295 okul, 9 bin 935 derslik ise yıkıldı veya kullanılamaz hâle geldi. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar 501 okul, 7 bin 274 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı 58 bin 832 derslik onarıldı. Orta hasarlı 63 okul, 882 derslik güçlendirildi.Hâlihazırda 740 okul, 12 bin 510 dersliğin yapımı sürüyor. 261 okulda güçlendirme çalışmaları yapılıyor ve orta hasarlı 261 okul, 3 bin 654 dersliğin yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde 1241 okul, 19 bin 784 dersliğin tamamlanması ile deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesi, 11 ilin tamamında deprem öncesinin yüzde 10 üzerine çıkacak. Depremden etkilenen 11 ilde 1 Eylül 2025 itibarıyla 19 bin 784 derslik tamamlanacak. Bunun yanı sıra bakanlık, deprem sonrası temel eğitim kademesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla proje yürüttü.